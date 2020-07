OM eist 5 jaar cel voor oplichting en diefstal door ‘bloedprikkers’

'Zorgverlener'

Ze deed zich hierbij meerdere keren voor als zorgverlener en belde bij de slachtoffers aan om bloed te komen prikken. Tegen een 23-jarige man uit De Meern is een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist. Hij deed in twee zaken met de vrouw mee met het plegen van diefstal en oplichting.

Babbeltrucs

De babbeltrucs vonden plaats in de periode van medio september 2019 tot begin januari 2020 in Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Eindhoven. Telkens overrompelden ze de oudere bewoners aan de deur en wisten zo toegang te krijgen tot de woning. In enkele gevallen deden ze dat door zich voor te doen als zorgverlener die bloed kwam prikken. In andere gevallen deden zij zich voor als taxichauffeur of als medewerker van de bakkerij waar het slachtoffer kort daarvoor geweest was. Eenmaal binnen stalen ze contant geld, een kluis of bankpassen. Meerdere keren werd er vervolgens geld opgenomen met de gestolen passen. De pincode hadden ze eerder afgekeken of deze was geregistreerd tijdens een bij de slachtoffers afgedwongen nepbetaling tijdens het bezoek van de verdachten.

Bewijs

De verdachten werden aangehouden nadat politieagenten hen herkenden op camerabeelden waarop zijn geld opnamen met een gestolen pas. Vervolgens konden zij gekoppeld worden aan de andere zaken waarvan zij verdacht worden. Op basis van camerabeelden, de overeenkomsten in de gehanteerde werkwijze en op basis van het onderzoek naar telecomgegevens acht het Openbaar Ministerie het bewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor de gepleegde misdrijven.

Behalve voor de babbeltrucs is de vrouw uit Ede ook vervolgd voor het stelen van een portemonnee uit de handtas van een slachtoffer tijdens het doen van boodschappen in een supermarkt in De Meern. Ze werd hierbij op heterdaad betrapt.

Het wordt de verdachten zwaar aangerekend dat zij op een laffe en berekenende manier hun slachtoffers hebben opgelicht en bestolen. Ze werden van te voren bewust uitgekozen op basis van hun kwetsbaarheid. De verdachten observeerden de slachtoffers, zodat zij wisten welke contacten zij onderhielden. De babbeltruc werd daar vervolgens op afgestemd.

Angst en onzekerheid

De oplichtingen en diefstallen leidden tot veel angst en onzekerheid bij de slachtoffers, maar ook bij bij veel ouderen elders in het land. Het feit dat bij enkele slachtoffers daadwerkelijk in de vinger is geprikt en druppels bloed zijn opgevangen, is als strafverzwarend meegewogen bij het bepalen van de strafeis. Dat zelfde geldt voor het feit dat beide verdachten al eerder zijn veroordeeld voor onder andere diefstal.

Vordering

Naast de gevangenisstraffen heeft de officier van justitie de rechtbank verzocht de verdachten te verplichten het crimineel verdiende geld in te leveren. Het gaat daarbij om een bedrag van ruim 12.000 euro. Twee slachtoffers hebben een vordering ingediend om hun schade van 960 euro vergoed te krijgen door de verdachten.