Binnenstad Den Haag 'op slot' voor tractoren

Voorstel minder eiwit in veevoer

In de nacht van donderdag op vrijdag werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het voorstel van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het eiwitgehalte in het veevoer drastisch te verlagen om zo de stikstofuitstoot te verlagen.

Plan eerst laten doorrekenen

Na het debat kwam de Tweede Kamer met de eis dat de effecten van het voorstel om het eiwitrijk veevoer voor de koeien te verbieden eerst moet worden doorgerekend door het Planbureau van de Leefomgeving. Boeren zijn faliekant tegen de maatregel omdat de koeien daardoor minder melk gaan geven en bovendien de kwaliteit volgens de boeren ook achteruit gaat. Donderdagavond kwamen boeren in diverse grote steden in het land al in actie om zo te voorkomen dat het voorstel zou worden aangenomen.

60 militairen en 25 legertrucks

Ook in Den Haag zelf wilden boeren met hun tractoren naar het Binnenhof rijden bij de Tweede Kamer maar de politie hield ze tegen. De politie kreeg bij het afzetten van de toegangswegen hulp van Defensie die 60 militairen en 25 legertrucks inzette.

Nieuwe acties

Vrijdag zijn boeren vanaf 11.00 uur in het hele land gestart met nieuwe acties. Ook in Den Haag zullen boeren op het Malieveld gaan demonstreren tegen de 'eiwit-maatregel' zo heeft organisator Agractie laten weten. Naar verwachting zullen in Den Haag een paar honderd boeren deelnemen aan de demonstratie.

Update 11.45 uur

Op het Malieveld is het niet echt druk. Er staan slechts een handjevol boeren.