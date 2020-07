Ex-advocaat Nabil B. gestopt vanwege Peter R. de Vries

In een interview met het AD zegt de advocaat dat hij besloot te stoppen omdat Peter R. de Vries zich begon te bemoeien met de verdediging van de kroongetuigen.

‘Hij is geen advocaat en is dus niet beschermd. Maar ik merkte al snel dat Nabil vastbesloten was om met Peter in zee te gaan. Nou, als hij dat per se wil, dan wilde ik best met hem praten, zei ik nog. Maar toen zei hij al dat Peter niet met mij in zee wilde en een andere advocaat op het oog had. Hij had slecht over mij gesproken’, aldus de advocaat.