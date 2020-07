Zakelijk investeren in cryptocurrencies

Draait je onderneming lekker? En heb je zakelijk vermogen dat niet direct in de onderneming geïnvesteerd hoeft te worden? Dan is het belangrijk goed na te denken over wat je met dat geld wil doen. Op een spaarrekening zetten? Door de lage spaarrentes en inflatie kan het momenteel minder waard worden. Een slimme ondernemer gaat daarom op zoek naar alternatieven met een beter rendement. Een van deze alternatieven is het geld investeren in cryptocurrencies, ook wel crypto’s genoemd. Door het innovatieve systeem erachter en kans op behoorlijke winst trekt deze relatief nieuwe markt veel ondernemers. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk: zakelijk investeren in crypto’s?

Wat zijn crypto’s?

Crypto’s worden ook wel cryptogeld, digitale munten of cryptomunten genoemd. Hoe valuta van crypto’s verschillen? Crypto’s worden niet centraal beheerd, zoals bijvoorbeeld de ECB dat bij de Euro doet. Crypto’s kun je eigenlijk beter vergelijken met aandelen. De waarde van digitale munten wordt bepaald door de handel tussen gebruikers met vraag en aanbod. Handelen in crypto’s is mogelijk zonder tussenpersoon. Transacties worden vastgelegd in de blockchain, die in feite een grote database is. De bekendste crypto doordat dit de eerste was, is Bitcoin. Intussen zijn er echter ook honderden andere crypto’s. Deze worden ook al wel altcoins of alternative cryptocoins genoemd. Een bekende altcoin die de afgelopen maand (peildatum 22 juni 2020) een goede koersstijging heeft gekend is Ethereum.

Wat kun je met crypto’s?

Door de vernieuwende technologie waren crypto’s een aantal jaar geleden erg populair. Er werd dan ook veel verwacht van de betaalmogelijkheden. Helaas bieden op dit moment nog maar enkele organisaties deze mogelijkheid. Crypto’s zijn daarom momenteel vooral interessant om in te handelen. Eind 2017 was er sprake van een grote piek in de waarde van veel crypto’s. De kans op hoge winst is daarna afgenomen. Er wordt echter wel nog volop gehandeld, en op de achtergrond wordt er ook nog steeds gekeken welke rol crypto’s kunnen spelen binnen economische systemen. De CEO van Ripple is bijvoorbeeld begin dit jaar nog een deelnemer geweest van de World Economic Forum 2020 conferentie. Intussen werken er al 200 banken samen met deze crypto. De verwachting is uitgesproken dat ze wel eens SWIFT (de organisatie die nu het wereldwijde financiële systeem regelt) zouden kunnen gaan vervangen.

Wil je zakelijk investeren in crypto’s? Hieronder lees je meer over hoe dat in zijn werk gaat.

Je huiswerk doen voordat je je in de cryptomarkt stort

Wil je in crypto’s gaan investeren, dan is het belangrijk dat je je er eerst goed in verdiept. Welke crypto wil je bijvoorbeeld gaan kopen? Bekijk eerst eens hoe het koersverloop van diverse crypto’s is geweest de afgelopen jaren. Zoek daarna ook op welke verwachtingen er zijn voor wat betreft het koersverloop in de toekomst van specifieke crypto’s. Houd er rekening mee dat de hele cryptomarkt nog steeds erg afhankelijk is van (de waarde van) Bitcoin. De waarde van altcoins wordt hierin omgerekend namelijk.

Na het eerste onderzoek is het ook belangrijk echt na te gaan of je wilt investeren in crypto’s. Doordat er geen centraal toezicht is kan de waarde snel stijgen, maar ook dalen. Investeren in een crypto is daarmee ook risicovoller dan andere investeringsopties. Als je voorafgaand aan de investering goed onderzoek uitvoert, neemt de kans op een groot verlies wel af. Bovendien moet je je blijven verdiepen in de markt, ook nadat je geld hebt geïnvesteerd. Zo kun je het beste moment inschatten om te (ver)kopen.

Crypto’s kopen en verkopen

Om te investeren in een of meerdere crypto’s heb je een wallet nodig. Dit is een soort van portemonnee waarin de gekochte crypto’s kunnen worden opgeslagen. De meeste mensen kiezen voor een online wallet bij een exchange. Dit is een relatief goedkope en veilige manier van opslag van je crypto’s. Bovendien kun je er direct uit handelen.

Crypto’s kopen en verkopen doe je bij een exchange. Dit is een soort van wisselkantoor, waar Euro’s tegen crypto’s (en andersom) ingewisseld kunnen worden. Vaak krijg je er een eigen wallet toegewezen, zoals hierboven al genoemd staat. Bij de opening van een account is het meestal nodig een bankrekening te verifiëren. Investeer je zakelijk in crypto’s? Dan wordt ook gevraagd om een uittreksel van de KvK. En eventueel een kopie van de identiteitsbewijzen van de (mogelijke) overige bestuurders en/of aandeelhouders van de onderneming. Als drukke ondernemer niet echt de tijd om constant de cryptokoersen in de gaten te houden? Stel dan in dat je notificaties wil ontvangen bij grote koerswijzigingen.

Succes met de investering. Handel je slim en zit de markt mee, dan kun je een mooi rendement behalen!