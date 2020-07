Politie haalt Ferrari uit het IJ

Het is de politie donderdagmiddag gelukt om een Ferrari uit het IJ te vissen die eerder was gevonden op de bodem van het water.

Woensdag hebben duikers van de brandweer en defensie volgens AT5 al geprobeerd om de bolide boven water te krijgen met behulp van een politiekraan. Dit lukte niet omdat de auto muurvast ligt in het zand en de modder op de bodem.

De auto zou al enige tijd op de bodem van het IJ liggen. De politie wil de auto onderzoeken of deze betrokken is geweest bij een misdrijf. Een getuige zegt tegenover de stadsomroep dat de Ferrari al jaren geleden als gestolen is opgegeven.