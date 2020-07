Zweefvliegtuig neergestort op militaire vliegbasis Gilze-Rijen, vrouw (37) overleden

Zondagmiddag is even voor 12.50 uur een zweefvliegtuig neergestort op de militaire Vliegbasis Gilze-Rijen. 'Daarbij is een persoon om het leven gekomen. Het gaat om de piloot die als enige in het vliegtuig zat, zo heeft de politie laten weten.