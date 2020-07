Twee Nederlandse zweefvliegers omgekomen bij botsing in Duits luchtruim

Zaterdagmiddag zijn in Duitsland boven het plaatsje Dülmen twee zweefvliegtuigen met elkaar in botsing gekomen. De inzittenden van beide zweefvliegtuigen zijn daar beide bij omgekomen. Volgens Duitse media zou het om twee Nederlanders gaan.

'Harde knal'

Het ongeval met de twee zweefvliegtuigen gebeurde rond 13.40 uur boven het Duitse Dülmen, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Winterswijk. Getuigen van het ongeval hoorden eerst boven in de lucht een harde knal en zagen toen twee zweefvliegtuigen naar beneden storten. Beide slachtoffers zijn geborgen. Over de oorzaak van het ongeval is nog geen duidelijkheid. Een onderzoek door de Duitse autoriteiten zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.