Pand Overtoomse Veld in Amsterdam meerdere keren beschoten

In de nacht van woensdag op donderdag is in Amsterdam Nieuw-West een sportclub aan de Johan Huizingalaan meerdere keren beschoten. Dit meldt de politie donderdag.

Meerdere kogelinslagen

De beschieting vond rond 02.20 uur plaats. 'Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen', zo laat de politie donderdag weten. Volgens de stadszender AT5 zijn er meerdere kogelinslagen in het pand zichtbaar. De politie heeft een afzetting gemaakt en is een sporenonderzoek gestart. Twee mannen met donkere kleding hebben vermoedelijk geschoten vanaf een scooter zonder kenteken. De verdachten zijn gevlucht in de richting van de Sloterplas. Door de recherche en Forensische Opsporing zijn meerdere hulzen aangetroffen op de plaats van de beschieting. De politie roept getuigen op zich te melden.

Hotel beschoten aan de Spuistraat

De beschieting aan de Johan Huizingalaan is de tweede binnen 24 uur. In de nacht van dinsdag op woensdag werd tussen 03.00 en 03.30 uur een hotel aan de Spuistraat ook meerdere keren beschoten. Of de twee beschietingen verband hebben met elkaar wordt door de politie onderzocht.