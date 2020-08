Gewonde bij eenzijdig ongeval in Niebert

Het 33-jarige slachtoffer reed rond 23.55 uur over de Molenweg in Niebert en kwam door onbekende oorzaak in botsing met een boom. De man is met ernstig letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De Verkeersongevallen Analyse doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.