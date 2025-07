NVM: Sterke stijging woningaanbod zorgt voor gematigde prijsstijging in 2e kwartaal 2025

De woningverkopen zitten stevig in de lift. Er kwamen in het 2e kwartaal 2025 maar liefst 52.000 woningen te koop: een recordaantal sinds 2008. In het afgelopen kwartaal verkochten NVM makelaars zo’n 42.000 woningen. Deze toename past in het seizoenpatroon, maar is wel 15% meer dan in het hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Vooral appartementen gingen hard met 23% meer verkopen ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande woning ligt nu op 495.000 euro. Op jaarbasis is de stijging 6,2% en minder hoog dan voorheen. Die demping komt door het forse aanbod van vaak kleinere uitpondwoningen. Dit drukt de prijs en leidt tot de huidige meer gematigde prijsontwikkeling. In regio Amsterdam is hierdoor voor eerst sprake van een kleine prijsdaling met 0,4%. Evengoed blijft Amsterdam met gemiddeld 8.000 euro per vierkante meter het duurst in Nederland.

Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter NVM vakgroep Wonen: ‘Het is goed nieuws dat er meer woningen op de markt komen, maar we blijven dweilen met de kraan open als nieuwbouw niet beter aansluit op wat mensen écht nodig hebben. We zien nu vooral veel kleinere koopappartementen voor starters, terwijl er ook juist behoefte is aan meer betaalbare huurwoningen voor huishoudens die niet direct kunnen of willen kopen, en aan levensloopbestendige woningen voor ouderen die kleiner of comfortabeler willen wonen. Daar ligt een sleutel om de doorstroming in de hele woningmarkt beter in beweging te krijgen. We hebben alle woningen hard nodig. En een woonminister die doorzet, zodat bouwlocaties daadwerkelijk sneller beschikbaar komen en procedures korter worden. Bovendien moeten we het investeringsklimaat verbeteren, zodat ook beleggers weer durven te investeren in de bouw van woningen. Anders blijven we in Nederland achter de feiten aanlopen.’

Woningverkoop in de lift

In het 2e kwartaal van 2025 zijn ruim 42.000 woningen verkocht door NVM makelaars. Vergeleken met een jaar eerder is dat bijna 15% meer. Dit is een flinke stijging die past in de trend van stijgende woningverkopen in de afgelopen twee jaar. Vooral de verkoop van appartementen zit flink in de lift: bijna 23% meer verkopen in een jaar tijd. Deze toename hangt samen met de stijging van te koop gezette appartementen. Dit komt grotendeels door het hoge aantal uitpondingen op dit moment en in de afgelopen kwartalen, waarbinnen appartementen het voornaamste woningtype is.

Prijzen stijgen, maar minder hard

De gemiddelde transactieprijs van door NVM makelaars verkochte woningen ligt met ruim 495.000 euro bijna op een half miljoen. Dit is 4,0% hoger dan een kwartaal eerder en 6,2% hoger dan een jaar eerder. Een stijging van 4,0% op kwartaalbasis is fors, maar tamelijk gangbaar voor een 2e kwartaal waarin de prijsontwikkeling vaak wat hoger ligt dan in de rest van het jaar. De prijzen stijgen door de hogere lonen en verbeterde leencapaciteit, krapte op de markt en aanhoudend vertrouwen in de markt.

Meer aanbod en uitponden drukt prijzen

NVM ziet op jaarbasis de prijsontwikkeling wat minder groot worden. Stegen de prijzen medio 2024 nog met 14,1% in een jaar tijd, op dit moment komt de toename van de transactieprijs op jaarbasis uit op 6,2%. Dat komt door een sterke verruiming van het aanbod, grotendeels veroorzaakt door de genoemde uitpondingen. Door deze uitpondwoningen daalt de gemiddelde verkoopprijs in de lagere prijsklassen, omdat ze gemiddeld wat kleiner en van mindere kwaliteit zijn.