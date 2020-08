Het wordt opnieuw zomers en heet

Is het maandag een dag van buien met hier en daar een klap onweer, de rest van de week wordt het zomers.

Maandag overdag ontstaan er op steeds meer plaatsen buien, in de middag is daarbij ook kans op onweer. In de loop van de middag en avond wordt het van het noordwesten uit droog en klaart het op. De maximumtemperatuur ligt rond 21°C. Tot de middag staat er een overwegend zwakke zuidenwind, daarna steekt er een matige noordwestenwind op. 's Avonds neemt de wind landinwaarts af naar zwak en komt uit richtingen tussen noord en noordwest.

Vanaf dinsdag laat de zon zich steeds meer zien, maar vanaf woensdag is de zon er weer vollop en kunnen temperaturen weer oplopen tot de 30 graden in het weekend.

Ook de priode daarna voorspelt het KNMI (ca. 80%) kans op zonnig en zeer warm zomerweer met op veel plaatsen tropische temperaturen.