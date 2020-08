Rode Kruis opent giro 5125 voor Libanon

Het Rode Kruis opent giro 5125 voor hulpverlening na de verwoestende explosie in Beiroet, Libanon op 4 augustus. 'De hulporganisatie was direct na de ramp met meer dan 75 ambulances en 375 ambulanceverpleegkundigen aanwezig om eerste hulp te verlenen, gewonden te evacueren en ondersteunen', zo laat het Rode Kruis woensdag weten.

EHBO-posten

'Ook zijn er EHBO-posten opgezet voor mensen die niet meteen in de ziekenhuizen terecht konden. De hulpvraag na de explosie was enorm. En nog steeds is de nood hoog. Zo kan bijvoorbeeld het gezondheidssysteem het niet aan, wat al overbelast was als gevolg van het coronavirus.

100 doden en minstens 3.000 gewonden

De impact van de explosie was door de hele regio te voelen. In en om het centrum is aanzienlijke schade aan de gebouwen. Van compleet verwoeste woningen en andere gebouwen tot gebarsten ramen en deuren. Er zijn 100 doden gemeld en zeker 3.000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat dit nog zal oplopen, omdat er naar alle waarschijnlijkheid nog mensen onder het puin liggen.

Veel huizen beschadigd

Veel huizen zijn beschadigd door de kracht van de explosie en veel mensen zijn in shock. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk psychosociale ondersteuning krijgen. Hulpverleners hebben noodopvanglocaties ingericht voor mensen die niet meteen ergens anders terecht kunnen. In de huidige noodopvang kunnen 1.000 gezinnen voor 72 uur worden opgevangen.

Voedsel en toiletartikelen

De hulporganisatie zorgt daar ook voor voedsel en toiletartikelen voor de ondergebrachte gezinnen. De ziekenhuizen zijn overbelast door COVID-19-patienten, waardoor veel mensen die gewond zijn geraakt in de explosie niet terecht kunnen. Hulpverleners van het Rode Kruis bieden eerste hulp in de opgezette EHBO-posten.

Hyperinflatie

De situatie in Libanon is al langere tijd fragiel. Het instorten van de Libanese pond heeft geleid tot hyperinflatie. Daarnaast vangt het land al jarenlang grote groepen vluchtelingen uit Syrië en de Palestijnse gebieden op. Daar kwam de afgelopen maanden de coronapandemie bovenop. Het Libanese Rode Kruis biedt ook ondersteuning tijdens de coronacrisis. Zo vervoert het noodhulpteam coronapatiënten naar ziekenhuizen. Ook geeft de organisatie voorlichting over het virus.

Ondersteuning op langere termijn noodzakelijk

Libanon verkeert in economisch zwaar weer, de verwoesting van belangrijke infrastructuur zoals de haven zal deze situatie alleen maar verslechteren. Het Rode Kruis zal daarom niet alleen medische noodhulp verlenen, maar de getroffenen door de crisis op langere termijn ondersteunen. Om dit te kunnen realiseren zullen vele miljoenen euro’s nodig zijn.