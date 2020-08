Man 'als een balletje' zonder rijbewijs achter het stuur

Donderdagochtend heeft de politie in Beverwijk een 38-jarige man uit Oegstgeest met de nodige moeite aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

'Als een balletje'

In de nacht van woensdag op donderdag zagen agenten een bestelbusje rijden op de Plantage in Beverwijk. De bestuurder reed met lage snelheid, maar desondanks had hij wel de hele breedte van de rijbaan nodig, inclusief de stoeprandjes. Toen de man na diverse stoptekens eindelijk zijn auto aan de kant zette op de Vondellaan, bleek hij zo dronken te zijn als een balletje. Hij kon nauwelijks uit het busje komen, kon niet meer op zijn benen blijven staan en wist geen woord meer uit te brengen.

Weigering ademanalyse en geen rijbewijs

De man ging vrijwillig mee naar het politiebureau voor een ademanalyse, maar hier verzette hij zich hevig en wenste niet mee te werken aan het onderzoek naar de hoeveelheid alcohol in zijn adem. Het weigeren van een ademanalyse wordt overigens aangemerkt als misdrijf. Bij controle bleek de man niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.