KNMI: Code Oranje in weekend in 4 zuidelijke provincies, Code Geel in de rest

Aanhoudende hitte

Voor de rest van het land blijft Code Geel in het weekend van kracht waarbij het KNMI rekening houdt met temperaturen die uiteenlopen van 30 graden op de Wadden tot 35 graden in het binnenland.

Zaterdag en zondag

Vanaf zaterdag dus vooral in het zuiden en zuidoosten extreme hitte met temperaturen rond en zelfs boven de 35 graden. De komende dagen is er sprake van aanhoudende hitte in het hele land. Vanaf zaterdag kan het met name in het zuiden en zuidoosten extreem warm worden met maximumtemperaturen van 35°C of iets daarboven. In stedelijke gebieden kan het ook elders in het land 35°C worden.

Nachten koelen steeds minder af

Ook de nachten worden geleidelijk steeds warmer met vanaf de nacht naar zondag minima van boven de 18°C. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is actief.Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot halverwege volgende week aan.