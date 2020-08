Vliegprogramma NH90 hervat, geen gebreken bij op Aruba gecrasht toestel

De kans dat de crash met de helikopter van het type NH90 is veroorzaakt door een technisch of mechanisch mankement is onwaarschijnlijk. Dat maakten de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vandaag bekend op basis van hun 1e onderzoeksresultaten.