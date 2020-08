Ook dieren hebben het warm en zoeken verkoeling als het kan

Niet alleen de mens gaat gebukt onder de extreme temperatuur die ons land in haar greep heeft. Ook deze koeien in Vrouwenakker zoeken verkoeling in een modderpoel.

Ook de Dierenbescherming waarschuwt diereneigenaren ook goed voor hun huisdieren te zorgen. Zo komen er ondanks de extreme hitte bij de dierenbescherming meldingen binnen van oververhitte honden die in een auto zijn achtergelaten. Sommige honden hebben het niet overleefd.

Een stilstaande auto wordt in de zon zeer snel heet, vaak tot wel 50 graden, ook al staan de ramen een stukje open. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het meestal niet het zuurstofgebrek waar de hond aan bezwijkt, maar oververhitting, met name van de hersenen. Je kunt dit effect vergelijken met het effect van zeer hoge koorts.