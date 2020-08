KNMI: Onweer en windstoten verwacht

In de loop van de middag en avond kunnen er in het hele land onweersbuien tot ontwikkeling komen, die vooral in het midden en zuiden gepaard kunnen gaan met hagel tot 2 cm, windstoten tot 60-70 km/uur en plaatselijk veel neerslag (30-40 mm) in korte tijd. Later in de avond nemen de buien in activiteit af.