Vier kilo cocaïne in taxi

In de nacht van donderdag op vrijdag vond de politie bij een controle van een taxi ruim vier kilo cocaïne. 'De 27-jarige Rotterdamse taxichauffeur en de 21-jarige passagier uit Albanië zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor', zo laat de politie vrijdag weten.

Routinecontrole

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen rond 01.30 uur de taxi op de A16 ter hoogte van Hazeldonk in de richting van België rijden en voerden een routinecontrole uit op het voertuig en de inzittenden. 'In de auto zagen ze een tas met de drugs staan. De drugs zijn in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachten en de herkomst van de drugs loopt', aldus de politie.