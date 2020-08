Grote stroomstoring treft Den Haag

Kortsluiting hoofdverdeelstation

Rond 11.00 uur kreeg Den Haag te maken met de stroomstoring. De oorzaak was een kortsluiting in een hoofdverdeelstation bij de energiecentrale. Nadat de brandweer de ruimte had geventileerd en vrijgegeven zijn monteurs van Stedin gestart met het technisch onderzoek om te kijken wat er moet worden gerepareerd om de stroomvoorziening weer te kunnen herstellen.

'Schade groter dan gedacht'

'De schade in het station is toch groter dan gedacht. Vanwege de veiligheid moeten eerst nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Verwachting is dat de stroomstoring nog zeker de rest van de middag duurt', zo maakte Stedin eerder vandaag bekend.

'De herstelwerkzaamheden in het hoofdverdeelstation duren nog voort. We stellen alles in het werk om veilig en zo snel als mogelijk iedereen weer stroom te geven', zo liet Stedin even voor 18.00 uur weten. Het is niet bekend hoe lang de werkzaamheden nog gaan duren.