Ouders Samuel Baker willen rechtszaak beginnen tegen Amsterdamse politie

In een verklaring aan AT5 laten de ouder van de 23-jarige Duitse influencer Samuel Baker weten ‘diepe walging’ te voelen en zijn ‘geschokt door deze brute daad’. Bakker werd afgelopen donderdag geraakt door een of meerder politiekogels omdat hij zichzelf iets wilde aandoen met een mes.

Volgens de ouders zou de politie niet de-escalerend hebben opgetreden. Zij maakten zich al zorgen over de toestand van hun zoon en zij zeggen de Amsterdamse politie om hulp te hebben gevraagd. ‘'Door de berichten die hij stuurde die dag leek hij tijdelijk veranderd, verward en psychotisch, maar ook hulp zoekend. Een toestand die volkomen atypisch is voor zijn karakter.'

'We zijn ervan overtuigd dat getrainde veiligheidstroepen in staat moeten zijn om een ​​dergelijke situatie op te lossen door middel van gerichte ontwapening. In plaats daarvan benaderden ze onze zoon agressief en vuurden drie dodelijke schoten van dichtbij af op een hulpbehoevend persoon, die op de grond lag’, aldus de ouders van Baker.

De ouders zijn een inzameling begonnen en de ‘beste’ advocaat op de zaak te zetten en een rechtszaak te starten.