Hoe reken je af met te veel spullen?

Verdeel je spullen onder in verschillende categorieën

Het belangrijkste gedeelte van deze klus is het bepalen welke spullen er mogen blijven en welke spullen er weg mogen. Ga met een kritisch oog door je inboedel heen en verdeel je spullen in de volgende categorieën:

● Spullen die mogen blijven

● Spullen die je een tweede leven kunt geven

● Spullen die de prullenbak in kunnen

● Eventueel spullen die in een opslag kunnen

Welke spullen mogen blijven?

Gooi niet zomaar alles op de stapel die mag blijven, want zo kom je natuurlijk nooit van te veel spullen af. Wanneer verdient iets een plekje in huis? Stel jezelf de vraag of je het daadwerkelijk nog gaat gebruiken/dragen. Als je iets al meer dan twee jaar niet hebt gebruikt of gedragen, neemt het eigenlijk alleen maar ruimte in beslag. De kans is dan namelijk wel erg klein dat je dit in de toekomst nog gaat doen. Ook als je van iets het bestaan was vergeten, kan deze over het algemeen altijd weg. Een bekende manier om op te ruimen is de KonMari-methode, waarbij je jezelf bij elk item afvraagt of je er gelukkig van wordt. Is het antwoord ‘nee’, dan mag het weg. Probeer jezelf niet blind te staren op de prijs die je hebt betaald. Als je het niet gebruikt, staat het alleen maar in de weg.

Het moeilijkste is misschien wel om spullen die uit je jeugd stammen weg te gooien. Alhoewel het leuk is om dit af en toe terug te kijken, stapelen zulke spullen zich al snel op. Ga hier dus ook kritisch doorheen en probeer er één doos van te maken. Kaarten met een bijzondere tekst zijn bijvoorbeeld leuk, maar je hoeft echt niet elke verjaardagskaart jarenlang te bewaren. Als je een mooie herinnering bij een item hebt, kun je er ook een foto van maken in plaats van het te bewaren. Haal daarnaast de bezem door de volgende dingen:

● Je cosmetica. Deze hebben namelijk een houdbaarheidsdatum. Er kunnen schimmels of bacteriën in terechtkomen, dus daar word je natuurlijk niet vrolijk van.

● Je cd’s en dvd’s. Heb je deze echt nog nodig in het tijdperk van Netflix en Spotify?

● Oude elektronica en kabels. Het is altijd goed om een back-uptelefoon te hebben, maar je hebt ongetwijfeld dingen liggen die je nooit meer gaat gebruiken.

● Boeken en tijdschriften. Bij een groot deel van je collectie is het erg waarschijnlijk dat je dit nooit meer gaat lezen.

De spullen die weg mogen

Gooi spullen die weg mogen niet zomaar meteen in de prullenbak, maar kijk eerst of je deze een tweede leven kunt geven. Ziet iets er nog heel mooi uit, dan kun je er misschien een leuk zakcentje mee verdienen. Je kunt je heil online zoeken, bij bijvoorbeeld Marktplaats of Facebook, of je kunt op een plaatselijke rommelmarkt gaan staan. Als je denkt dat je er geen geld meer voor kunt krijgen, hoef je het alsnog niet meteen weg te gooien. Je kunt dan altijd nog even aankloppen bij de kringloopwinkel en voor kleding staan er op veel plekken speciale containers. Wellicht kun je met sommige dingen vrienden en/of familie blij maken.

Een opslag vinden

Heb je slechts tijdelijk kleinere woonruimte en zijn er veel spullen die je nog wel mooi vindt, maar waar je eventjes geen plek meer voor hebt? Door gebruik te maken van een Storage Amsterdam hoef je geen afscheid van je spullen te nemen. Een opslag hoeft over het algemeen helemaal geen gat in je budget te slaan en het huurcontract is vaak flexibel. Er bestaat zelfs de mogelijkheid voor opslag met ophaalservice, wat het wel heel gemakkelijk maakt.

Ga bewuster om met spullen kopen

Voorkomen is beter dan genezen. Probeer in de toekomst bewuster om te gaan met het kopen van spullen, zodat je de noodzaak van zulke opruimklussen voortaan tot een minimum beperkt. Vraag jezelf bij alles wat je wilt kopen af of je het écht nodig hebt en of het een toevoeging zal zijn in je leven. Koop ook zeker geen dingen alleen maar omdat het goedkoop of in de aanbieding is, want dan kom je ongetwijfeld weer voor het dilemma of het weg mag of niet te staan. Bijkomend voordeel is dat je hier ook nog geld mee bespaart.