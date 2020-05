VEH: Coronacrisis noopt tot besparen

Meer dan de helft van de huiseigenaren (54%) geeft minder geld uit dan voor de coronacrisis en 18% maakt zich zorgen over zijn financiële toekomst. Dat blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder 1.432 leden. De zorgen gaan vooral over hun baan en het voortbestaan van hun werkgever, of over het pensioen. Veel mensen zoeken mogelijkheden om geld te besparen.

Van de huishoudens kijkt 21% naar manieren om te besparen op vaste lasten. Verlagen van de energielasten is voor iets meer dan de helft eerste mogelijkheid. Dit kan door bewust minder energie te verbruiken, of door over te stappen naar een energieleverancier met lagere tarieven. Dit is dikwijls mogelijk doordat de gasprijs fors is gedaald.

Huiseigenaren noemen ook besparen op verzekeringen (30%), het internet, tv- en belabonnement (28%) en de hypotheeklasten (22%) als opties. Omdat het vaak om langlopende contracten gaat die automatisch worden verlengd, is het nodig om zelf de einddata op een rij te zetten en dan na te gaan of overstappen naar een andere aanbieder zinvol is.

Uitgaven opschorten

Huiseigenaren stellen grote aankopen vaak uit. 43% heeft al besloten om de aankoop van een auto, het onderhoud of verbouwing van de woning uit te stellen, of overweegt dat sterk. Huiseigenaren besparen niet alleen door aankopen uit te stellen, maar ook door zelf klussen te doen. Ruim 35% is bezig met het opruimen en schilderen van de woning en pakt de tuin aan.

Spaargeld aanspreken

Een kwart van de ondervraagden is bang dat zij de gespaarde reserves zullen moeten aanspreken om de maandelijkse vaste lasten te kunnen blijven betalen. Vooral onder zzp’ers leeft deze zorg. Het opbouwen van een financiële buffer is verstandig.