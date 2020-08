Vrouw (21) in woning in Middelburg beschoten, man (26) aangehouden

Bij een schietincident in een woning in Middelburg is een 21-jarige vrouw ernstig gewond geraakt. 'Een 26-jarige man uit Domburg is in verband met de zaak aangehouden. De twee zouden een relatie met elkaar hebben', zo meldt de politie donderdag.

Melding

De politie kreeg woensdagavond rond 18.20 uur de melding van het incident in de woning aan de Burggang binnen. Daarop gingen meerdere eenheden naar de woning toe.

Verdachte aangehouden

Buiten troffen ze de verdachte aan. Deze is direct aangehouden. Binnen in de woning lag de ernstig gewonde vrouw. Ze is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld, door de brandweer uit de woning gehaald en vervolgens met de traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

Onderzoek

'Wat er zich in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De technische recherche deed na het incident onderzoek in de woning. Ook is het huis van de verdachte doorzocht. De man is in verband met onderzoek ingesloten, hij zit in alle beperkingen', aldus de politie.