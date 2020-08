Amsterdammers door KMar opgepakt voor mensensmokkel en -handel

Prostitutie

'Het tweetal wordt verdacht van het illegaal tewerkstellen van Zuid-Amerikaanse vrouwen in de prostitutie binnen Nederland. De vrouwen beschikken niet over de vereiste verblijfsdocumenten en werkvergunning', aldus de KMar.

Inval

Het rechercheteam heeft beide verdachten tijdens een inval in hun woning in Amsterdam aangehouden. De woning is daarna doorzocht. Gelijktijdig werd in Amsterdam een andere woning doorzocht, waar een aantal Zuid-Amerikaanse vrouwen werden gehuisvest door de verdachten. In de woningen zijn onder meer gegevensdragers, geld en verschillende goederen in beslag genomen. Naar de inbeslaggenomen goederen wordt nader onderzoek verricht. Ook zijn tijdens de doorzoekingen motorvoertuigen in beslaggenomen.

Apeldoorn

De verdachten zijn in verzekering gesteld en worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Arnhem. De KMar doet verder onderzoek. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, omdat de Amsterdammers eerst opereerden vanuit een woning en hotels in Apeldoorn.