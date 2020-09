Aardbeving van 2.0 in Groningen

Donderdagochtend even voor 07.30 uur heeft zich in de provincie Groningen een aardbeving voorgedaan. Dit blijkt uit seismologische gegevens van het KNMI.

2.0

De aardbeving, die een kracht van 2.0 op de schaal van Richter had, vond plaats op een diepte van drie kilometer. De beving is het gevolg van gaswinning in het gebied.

Westeremden

Het epicentrum van de beving ligt in Westeremden in de gemeente Loppersum. Uit Westeremden zelf en een aantal verschillende plaatsen in de direct omgeving kwamen meldingen dat mensen een knal hadden gehoord of de beving hadden gevoeld. Of de beving ook voor schade heeft gezorgd is op dit moment nog niet bekend.