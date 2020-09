Man achter slot en grendel na mishandeling kat

Na de melding van een verdachte situatie is de politie naar een adres gegaan in Zaanstreek-Waterland. In de woning werd een zwaargewonde kat aangetroffen. Naar aanleiding van de aangetroffen omstandigheden is de 47-jarige bewoner aangehouden op verdenking van dierenmishandeling. De man werd overgebracht naar het politie bureau.

De dierenpolitie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de mishandeling.