Passantenonderzoek dodelijke steekincident Delft

Het onderzoek, na het dodelijk steekincident van dinsdagmiddag 1 september in een woning aan de De Colignystraat in Delft, is nog in volle gang. Een 36-jarige man overleed aan zijn verwondingen. De 60-jarige aangehouden verdachte is door de rechter-commissaris veertien dagen in bewaring gesteld.