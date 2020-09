Voor bijna 500 kilo hennep en hash in pand in Hilversum aangetroffen

De politie heeft dinsdag 8 september in Hilversum drie mannen aangehouden als verdachten in de handel van verdovende middelen. Het betreft een 36-jarige man uit Made en twee mannen van 23 en 44 jaar uit Utrecht. 'In een pand aan de Neuweg is 485 kilo verdovende middelen aangetroffen', zo meldt de politie dinsdag.

Voor bijna 500 kilo hennep en hash aangetroffen

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 10.45 uur hoe een personenauto met hoge snelheid bij een pand aan de Neuweg weg reed. De snelheid lag ver boven de ter plaatse geldende maximum snelheid van 50 km/uur. De agenten besloten de auto een stopteken te geven om een verkeerscontrole te doen.

Plak hash onder auto gegooid

Tijdens de controle roken de agenten bij de twee inzittenden de bekende hennepgeur. Ook zagen ze dat een van de inzittenden, de man uit Made, tijdens de controle een bruine plak onder de auto gooide. Dit bleek later een plak hash van ongeveer 100 gram te zijn. Beide mannen werden hierop aangehouden.

Opslagkamer

In het verdere onderzoek is een doorzoeking geweest in het pand aan de Neuweg waar de beide verdachten eerder waren weggereden. Daar trof de politie in een opslagkamer een grote hoeveelheid gedroogde henneptoppen en hash in tassen aan. Na het testen en wegen bleek het in totaal 485 kilo te zijn. Daarnaast werden nog andere zaken als weegapparatuur, sealmachines, afzuigapparatuur en filters aangetroffen. In het pand werd later nog een derde persoon aangetroffen, dit was de 23-jarige verdachte uit Utrecht. Ook hij werd aangehouden. Naast de verdovende middelen en de aangetroffen goederen werden drie auto’s en diverse telefoons in beslag genomen. De politie stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de verdovende middelen.

Burgemeester Broertjes

De gemeente Hilversum onderzoekt welke bestuurlijke maatregel opgelegd kan worden aan de eigenaar van het pand. 'Heel goed werk van de politie. Dit soort praktijken horen niet thuis in onze buurten. Het levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Het tast de leefbaarheid van de buurt aan. Bewoners moeten zich veilig kunnen voelen. Dit soort acties zijn een signaal aan andere die de fout ingaan. We zitten er bovenop', aldus burgemeester Broertjes.