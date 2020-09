Man overleden bij eenzijdig ongeval

Een 24-jarige man uit Utrecht is donderdagavond rond 23.30 uur overleden nadat hij met een auto tegen een boom botste op de Kleefsedijk.

Door nog onbekende oorzaak is de bestuurder van de weg geraakt en tegen een boom gereden. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Ook was hij de enige inzittende van de auto. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.