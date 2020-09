Man laat geslachtsdeel en kont zien en mishandelt vader en zoon

Agenten hebben in het Brabantse Ossendrecht, bij een akkerperceel aan de Langeweg, een 31-jarige man aangehouden die een 55-jarige Belg en diens 14-jarige zoon had mishandeld. De arrestant had daarnaast zijn geslachtsdeel en kont aan hen getoond.