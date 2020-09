Neergeschoten slachtoffer Sittard is 38-jarige man

Zaterdagavond laat is in Sittard een man beschoten aan de Bradleystraat. 'Een man, wiens identiteit nog niet is vastgesteld, raakte daarbij gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldde de politie zondagochtend.

'Gewonde man op oprit'

Rond 23.15 uur meldde een bewoner van de Bradleystraat dat er een gewonde man op een oprit zou liggen. Toegesnelde agenten troffen ter plaatse het slachtoffer aan. 'Hij was aanspreekbaar en gaf aan beschoten te zijn. Getuigen verklaarden daarbij enkele harde knallen gehoord te hebben', aldus de politie.

Onderzoek

Over de aanleiding van het incident is nog niets bekend en naar de dader wordt nog gezocht. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Update 16.00 uur: Identiteit slachtoffer geweldsincident bekend

De man die zaterdagavond gewond is aangetroffen op de oprit van een woning aan de Bradleystraat in Sittard, blijkt 38 jaar oud te zijn. Dit heeft de politie zondagmiddag bekendgemaakt.

Schietincident

'Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat de man slachtoffer is geweest van een schietincident waarbij hij gewond is geraakt. Vanwege het onderzoeksbelang kan er op dit moment geen nadere informatie bekend worden gemaakt', aldus de politie.