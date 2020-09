Rechtszaak tegen 3,4 miljard staatssteun voor KLM

Greenpeace Nederland stapt naar de rechter om het kabinet te dwingen de huidige staatssteun aan KLM in te trekken, omdat klimaatvoorwaarden ontbreken. Als eerste stap heeft Greenpeace vandaag de overheid formeel op de hoogte gesteld. “Het kabinet verzaakt om harde afspraken te maken met KLM over het tegengaan van de vervuiling”, aldus Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace. “We willen groen en eerlijk uit deze crisis komen. Deze miljardensubsidie voor grote vervuiler KLM staat hier haaks op. Dat is onverteerbaar voor iedereen die hard werkt aan de omslag naar een duurzame samenleving. Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis, en dat is in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor zijn burgers. Zoals de Hoge Raad dat eerder ook in het Urgenda-vonnis heeft bekrachtigd.”

Klimaatplan KLM ontbreekt

KLM heeft geen gedegen klimaatplan en het klimaatbeleid van dit kabinet schiet voor de luchtvaartsector hopeloos tekort. “Ondertussen vliegen de kerosineknallers ons om de oren, met vliegtickets ver beneden de kostprijs. Dat is onhoudbaar. Dit steunpakket is bedoeld om de werknemers van KLM zekerheid te geven. Maar juist dat is de overheid niet gelukt. Want hoewel KLM nu voorlopig overeind wordt gehouden, wordt deze grote vervuiler niet toekomstbestendig gemaakt en worden alsnog duizenden mensen op straat gezet. En dat is niet alleen een slechte zaak voor klimaat, natuur en gezondheid, maar ook voor de werknemers van KLM die nu op de lange termijn nog steeds geen enkele zekerheid hebben”, zegt Zloch.

Greenpeace wil dat de overheid per jaar een maximaal aantal megatonnen CO2-uitstoot oplegt aan KLM. “Dat moet dan elk jaar dalen, zodat de grote vervuiler elk jaar minder uitstoot," aldus Zloch: “Met het zogenoemde verduurzamen van de luchtvaart gaat dat niet lukken, want dat gaat veel te langzaam. Elektrische vliegtuigen of bijvoorbeeld het vliegen op uitstootvrije brandstof komt voorlopig echt niet van de grond. Het aantal vluchten zal daarom flink omlaag moeten. Te beginnen met het schrappen van de korte-afstandsvluchten onder de duizend kilometer. Want het is echt niet nodig om iedere dag meerdere vliegtuigen naar Brussel of Parijs te laten vliegen.” De overheid heeft formeel tot uiterlijk 1 oktober om te reageren en met Greenpeace in gesprek te gaan over of zij aan deze eisen kunnen voldoen.

Vervuilende luchtvaart in EU gespekt met miljarden

Door de coronacrisis liggen luchtvaartmaatschappijen wereldwijd aan het staatsinfuus. In totaal gaat het alleen al in Europa om een bedrag van 32,5 miljard euro. Dat blijkt uit de ‘Airline Bailout Tracker’ van Greenpeace, Transport & Environment en Carbon Market Watch. Greenpeace protesteerde al eerder tegen de KLM-miljarden. Half mei fietsten actievoerders de Aalsmeerbaan van Schiphol op om daar tussen de geparkeerde KLM-toestellen een spandoek uit te vouwen met de tekst “Geen poen zonder groen”.