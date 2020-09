Fietser overleden in Hoogwoud

Op de Gouwe in Hoogwoud heeft maandagmiddag rond 14.45 uur een verkeersongeval tussen een fietser en een automobilist plaatsgevonden. De fietser, een 79-jarige man uit Zwaag, kwam hierbij om het leven.

Het slachtoffer fietste over de Gouwe in de richting van de Veken toen hij werd aangereden door de 58-jarige bestuurder uit Winkel. De fietser werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij later aan zijn verwondingen overleed. De automobilist werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Na het verhoor werd de bestuurder op vrije voeten gesteld. De VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.