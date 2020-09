Overvallers bedreigen meisje (11) dat deur open doet met vuurwapen

Donderdagavond belden twee mannen in Rotterdam aan op de Dr. de Visserstraat. 'Een kind van 11 dat de deur opendeed, werd bedreigd met een vuurwapen. Ze drongen binnen en namen spullen mee', zo meldt de politie vrijdag.

Naar buiten gevlucht

'De vrouw wist met de kinderen naar buiten te vluchten. De politie doet een dringende oproep aan getuigen om zich te melden in de hoop dat we deze gewetenloze daders kunnen pakken', aldus de politie.

'Pakketje'

Het was 22.30 uur toen de mannen aanbelden en deden alsof ze een pakketje wilden afgeven. Het meisje dat opendeed kreeg een vuurwapen te zien en werd opzij geduwd. De mannen liepen door het huis en namen verschillende spullen mee, waaronder een tv. De moeder kon snel de twee kinderen pakken en vluchtten naar buiten.

Mondkapje

De politie werd gealarmeerd die meteen een onderzoek startte. Het gaat om twee mannen met een mondkapje. De een is donkergetint met krulletjes en droeg een blauw trainingspak, de ander is licht getint, niet al te lang en droeg een grijs trainingspak van Nike. Beiden hadden een capuchon op. Vermoedelijk hingen de twee verdachten al langer rond in die straat. De politie hoopt dat getuigen zich melden. Ook camerabeelden zijn meer dan welkom.