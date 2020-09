Gestolen laptop met dierbare foto's teruggebracht door bekenden van verdachte

Een inbraak donderdagochtend bij een gezin in Rotterdam-Beverwaard zorgde voor groot verdriet en grote publieke verontwaardiging. Inbrekers namen behalve een aantal waardevolle spullen ook iets onbetaalbaars mee: een laptop met harde schijf met daarop foto’s van een recent overleden kindje.

Laptop terugbezorgd

'De aandacht die daarop volgde leidde tot een ongelooflijk resultaat: vrijdagmiddag werden de laptop en de harde schijf door bekenden van de verdachte terugbezorgd. De verdachte zelf, een 36-jarige Rotterdammer, is aangehouden', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Rouwende familie

Een inbraak heeft altijd grote impact op de slachtoffers, maar de diefstal van de laptop was voor de nog rouwende familie niet te verteren. Een buurtfacebookpagina deelde bewakingsbeelden waarop de verdachten te zien waren. Een van de verdachten werd niet alleen herkend door agenten, die een zoektocht naar hem begonnen, maar ook door bekenden van de verdachte zelf. Die drongen er bij hem op aan dat hij de spullen terug moest geven, waarop hij de laptop, de harde schijf, en nog twee zaken aan hen meegaf. Niet veel later werd de 36-jarige man in Rotterdam-Noord door agenten van het flexteam aangehouden.

Meld je!

De politie is nu op zoek naar de tweede verdachte. 'Wanneer die zich niet meldt bij het politiebureau zullen de ongeblurde beelden breed gedeeld worden', aldus de politie.