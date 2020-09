Aantal coronabesmettingen blijft oplopen

Er zijn afgelopen vrijdag opnieuw een groot aantal mensen positief getest op het coronavirus. Het aantal is toegenomen tot met 1898. Donderdag werden er iets meer mensen positief getest. Toen waren dit er 1977.

In het aantal ziekenhuisopnames is ook een toename te zien. De afgelopen dagen werden 33 opnames gemeld die corona gerelateerd zijn. Dit hoge aantal is sinds mei niet meer hoog.

Ook het aantal opnames op de intensive cares zijn 10 nieuwe gevallen gemeld. Het aantal ligt nu op 67 patiënten.