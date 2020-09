Gemeente steunen slachtoffers toeslagaffaire belastingdienst

Gemeenten staan klaar om gedupeerden per direct financieel te ondersteunen als zij in de problemen zijn gekomen door toedoen van de belastingdienst, maar de belastingdienst moet deze kosten vergoeden.

Om onze inwoners te ondersteunen en perspectief te bieden is het belangrijk dat ze snel duidelijkheid en financiële compensatie van de Belastingdienst krijgen.

Belastingdienst: stel gemeenten in staat te helpen

Wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht zegt hierover: 'Gemeenten willen naast deze inwoners staan, hulp bieden en vragen gedupeerde inwoners om zich te melden. We roepen de Belastingdienst op om gemeenten in staat te stellen om in contact te komen met deze mensen en ze te helpen.

De Belastingdienst moet daarbij haar volledige verantwoordelijkheid in dit dossier pakken. Dat betekent dan ook dat de extra kosten die gemeenten maken voor rekening moeten komen van de Belastingdienst.'