Welke triathlons zijn er nog om aan deel te nemen in coronatijd?

De gevolgen van het coronavirus en alle maatregelen daaromtrent klinken door in de hele maatschappij, van het bedrijfsleven tot evenementen. Dat laatste zorgt er ook voor dat het voor fanatieke sporters een saai jaar kan worden. Het is immers niet zo makkelijk om bijvoorbeeld een triathlon te organiseren in deze tijden waarvoor een burgemeester bereid is toestemming te verlenen. Gelukkig ziet het erna uit dat niet alle geplande triathlons afgelast zijn. We zetten een aantal triathlons op een rijtje waar je in deze tijden van corona toch nog aan kunt deelnemen.

IRONMAN 4184 en 5150

In Maastricht vindt op 26 september de IRONMAN 4184 en 5150 plaats. In het eerste geval gaat het om 400 meter zwemmen, 18 kilometer fietsen en 4 kilometer hardlopen. De 5150 betreft 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Het parcours is vanwege de coronamaatregelen gewijzigd en naar buiten het centrum verplaatst. De IRONMAN voert de deelnemers daarom dit jaar helaas niet langs de bekende pleinen en winkelstraten van Maastricht.

TRI OUDERKERK

Op 3 en 4 oktober vindt in Ouderkerk aan de Amstel de TRI OUDERKERK plaats. Het evenement werd verplaatst maar niet geannuleerd. Het gaat om 40 kilometer op de fiets, 10 kilometer hardlopen en 1,5 kilometer zwemmen. Je zwemt in de een kleine plas met een ruim zandstrand en fietst en loopt om een grote plas heen. Tijdens de wedstrijddag zal er een vloeiende doorstroom van begin tot eind worden gecreëerd. Op deze manier probeert de organisatie voor een minimale hoeveelheid kruisingen van personen te zorgen om zo de kans verspreiding van COVID-19 te beperken. Hiervoor wordt er gewerkt met vaste registratie- en inchecktijden.

TRI BOSBAAN

In Amstelveen vindt op 26 en 27 september de TRI BOSBAAN plaats. Dit is in feite een gehalveerde versie van de TRI OUDEKERK. Dat wil zeggen dat het gaat om 20 kilometer op de fiets, 5 kilometer hardlopen en 750 meter zwemmen. De Bosbaan bevindt zich aan de rand van het Amsterdamse Bos, en is al vaak het toneel geweest voor grote roeiwedstrijden. Het is dus een prachtige bosrijke locatie die topsport ademt, en daarmee een perfecte plek voor een mooie en niet al te zware triathlon. Net als bij de TRI OUDERKERK wordt er gewerkt met vaste registratie- en inchecktijden om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

Veel andere triathlons en andere sportevenementen zijn helaas afgelast in verband met COVID-19. Ga je meedoen aan een van deze wedstrijden? Klik dan op de link voor alles wat je nodig hebt voor je triathlon!