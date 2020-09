Dode bij verkeersongeval in Amsterdam

Op de kruising van de Jan van Galenstraat en de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam West heeft op donderdag 24 september rond 09.05 uur een verkeersongeval plaatsgevonden. Hierbij zijn een vrachtauto en fietser betrokken. De fietser, een 31-jarige vrouw, is ondanks een reanimatiepoging alsnog aan haar verwondingen overleden.

De bestuurder van de vrachtwagen is, zoals gebruikelijk is bij ernstige verkeersongevallen, aangehouden en overgebracht naar een bureau voor verhoor. De nabestaanden van het slachtoffer zijn zo snel mogelijk in kennis gesteld.

De Verkeersongevallen Analyse (VOA) doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het verkeer op de Jan van Galenstraat tussen de Admiraal de Ruijterweg en Tweede Hugo de Grootstraat is daardoor gestremd.