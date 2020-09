'Waakvlam' en voor derde keer schuim in fontein Schijndel

Passanten van de rotonde aan het Plein 1944 in Schijndel keken zaterdagavond wederom raar op toen zij grote witte schuimvlokken op de rotonde zagen. Voor de derde keer in één week tijd ligt de rotonde in het dorp vol met wit schuim, wat vermoedelijk ontstond na een “kwajongensstreek”.

Afwasmiddel

Het vermoeden bestaat dat er afwasmiddel in de fontein gegooid wordt, waardoor de schuimberg ontstaat. Op moment van schrijven is de schuimberg beperkt tot alleen in de fontein en kleine vlokken op de rotonde, passerend verkeer heeft er (nog) geen last van.

Straatbeeld Schijndel

Een voorbijkomende fietser laat weten er niet meer van op te kijken, en dat het “zo langzamerhand hoort bij het straatbeeld van Schijndel”. Wie ervoor verantwoordelijk is, en of dat dezelfde persoon of personen betreft van de vorige keren is niet bekend.