Handhavers mishandeld, bedreigd en vastgehouden in café Medemblik

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag de uitbater van een café aangehouden nadat twee handhavers in zijn zaak waren mishandeld, met de dood bedreigd en werden vastgehouden. Dit meldt de politie zondag.

Controle

In de horecagelegenheid aan de Kaasmarkt in Medemblik controleerden twee toezichthouders van de gemeente de naleving op de coronamaatregelen. Zij betraden het café even na middernacht en maakten foto’s van de situatie. Er werd onder meer geconstateerd dat de afstandregels niet werden nageleefd en dat er werd gerookt. De eigenaar van het café bemerkte de controle en zij raakten met elkaar in gesprek.

Vastgehouden en bedreigd

'Dit ontaardde in een situatie waarin de controleurs werden bedreigd met de dood en mishandeld. Ook werden zij tegen hun wil vastgehouden in het café', aldus de politie. De telefoon van de controleurs is tijdens deze situatie afgepakt door cafégangers en de foto’s zijn door hen verwijderd. Uiteindelijk konden de controleurs uit hun benarde positie komen. Eén van de toezichthouders is licht gewond geraakt tijdens dit incident. De politie werd vervolgens gealarmeerd.

Uitbater aangehouden

Na een onderzoek is de uitbater van het café aangehouden. Hij was onder invloed van alcohol en is ingesloten voor nader onderzoek. De gemeente bereidt zich voor op bestuursrechtelijke stappen tegen de betreffende horeca-inrichting.