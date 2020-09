Boze Delftenaar stak zichzelf in brand op de stoep bij zijn ex

Na een relatie van elf jaar doorliepen de 47-jarige Delftenaar en zijn ex-partner een lastige scheiding. Op 7 maart 2018 liepen bij hem de emoties zó hoog op dat hij zichzelf toen voor haar voordeur in brand stak. De ex-partner en haar aanwezige ouders kregen de schrik van hun leven. Vandaag stond de man voor de rechter wegens bedreiging. Maar omdat hij zwaar getroffen is door de gevolgen van zijn daad en de aflopen tweeëneenhalf jaar goed aan alle voorwaarden heeft meegewerkt, vroeg de officier van justitie om heel beperkte straf.

De Delftenaar had ruzie met zijn ex over de afwikkeling van de scheiding en het gezag over de kinderen. In een hoog oplopende ruzie stuurde hij haar in de nacht van 7 maart 2018 berichtjes als: ‘Ik krijg je wel’ en ‘Daar ga je voor boeten op alle mogelijke wijzen. No mercy.’ Die ochtend appte hij haar: ‘Jij hebt genoeg verteld. Nu is het tijd om je te stoppen!!!’.

Daarna liet hij aan zijn nieuwe vriendin weten dat hij nog wat moest ‘recht zetten’ in de straat waar zijn ex woonde en dat zijn vriendin hem daarna in de gevangenis kon komen opzoeken. Vervolgens reed hij langs een benzinestation, vulde een jerrycan met benzine en ging naar de Zoetermeerse woning van zijn ex. Op zijn aanbellen deed de vrouw wijselijk niet open. Daarop wilde hij hun gezamenlijke auto in brand steken, zo vertelt hij zelf. “Uit boosheid, niet om haar te bedreigen”. Dit zou er per ongeluk toe hebben geleid dat hijzelf vlam vatte.

Brandwonden

Maar volgens de ex-partner en haar ouders, die erbij waren, zei de man dat als ze niet open zou doen hij zichzelf (en de auto) in de brand zou steken. Daarop heeft hij volgens de ouders benzine over zichzelf gegoten en zich aangestoken. Uiteindelijk vatte alleen de man zelf vlam en niet de auto. Hij hield er ernstige brandwonden aan over en moest zich in het ziekenhuis laten behandelen. Na zijn ziekenhuisopname werd hij in mei 2018 voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem uit zijn voorarrest schorste onder de voorwaarde dat hij agressieregulatie-therapie ging volgen. Ook moest hij zich van de rechter-commissaris laten begeleiden door de reclassering en werd hem een contact- en locatieverbod opgelegd.

Sindsdien heeft de man zijn behandeling doorlopen en zich aan alle andere voorwaarden gehouden. De reclassering ziet geen reden meer om hem verder te begeleiden. Het recidive-risico zou nu laag zijn. Daar komt bij dat hij vanwege zijn brandwonden is afgekeurd voor werk. In een gesprek tussen de officier en de ex bleek zij vooral serieuze aandacht te willen voor haar veiligheid en gedwongen hulp voor haar ex partner. Daaraan is inmiddels voldaan. Op straf was zij nooit uit geweest. Op de zitting maakte zij gebruik van haar spreekrecht als slachtoffer.

Vandaag stond de man terecht. De officier van justitie achtte bedreiging bewezen. Zij vond ook dat de man ernstig is getroffen door de gevolgen van zijn daad en dat hij in de afgelopen jaren goed heeft meegewerkt aan alle bijzondere voorwaarden. Zij vroeg de rechter om als straf op te leggen de vier dagen die hij in voorarrest heeft gezeten. En daarnaast zeven dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. De uitspraak is over twee weken.