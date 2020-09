Meeste huishoudelijk afval in minst stedelijke gemeenten

De Nederlandse gemeenten zamelden in 2019 gemiddeld 493 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in. Van het opgehaalde afval werd 60 procent gescheiden ingezameld, in 2010 was dit nog 50 procent. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald, met name meer groente-, fruit- en tuinafval (gft), en grof tuinafval. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In zeer sterk stedelijk gebied wordt gemiddeld per inwoner het minste huishoudelijk afval ingezameld, in 2019 was dit 413 kilogram. In niet-stedelijk gebied lag dit met 602 kilogram per inwoner aanzienlijk hoger. In minder stedelijke gemeenten staan minder flats en meer huizen met een (grotere) tuin, waardoor deze meer gft-afval en grof tuinafval voortbrengen.

Zonder gft-afval en grof tuinafval zijn de verschillen een stuk kleiner: 379 kilogram overig afval per inwoner in zeer sterk stedelijke gemeenten, tegen 396 kilogram per inwoner in niet-stedelijke gemeenten.

Meeste gft-afval in niet-stedelijke gemeenten

In 2019 zamelden gemeenten gemiddeld 90 kilogram gft-afval per inwoner in. In 2010 was dit nog 76 kilogram per inwoner. In niet-stedelijke gemeenten werd in 2019 gemiddeld 149 kilogram gft-afval per inwoner ingezameld, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 29 kilogram. In sterk stedelijke gemeenten wordt gft-afval vaak niet apart ingezameld, of slechts in een beperkt aantal wijken. Zo wordt in Den Haag slechts 11 kilogram gft-afval, en in Amsterdam minder dan 1 kilogram per inwoner aan gft-afval opgehaald. Daarnaast zijn er 13 gemeenten waarin per inwoner meer dan 200 kilogram gft-afval wordt opgehaald. In Westerveld, Boekel, Boxmeer en Cuijk is dit met 230 kilogram of meer per inwoner het hoogst.

Tweemaal zoveel oud papier in niet-stedelijke gemeenten

In niet-stedelijke gemeenten werd in 2019 gemiddeld 64 kilogram oud papier per inwoner ingezameld, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 29 kilogram. Per Nederlander werd gemiddeld 49 kilogram oud papier opgehaald, 15 kilogram minder dan in 2010. Deze afname is onder meer het gevolg van de digitalisering: er wordt steeds minder papier gebruikt.