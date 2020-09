Tata Steel schrapt 850 banen, vakbonden totaal verrast

'Het vertrouwen van FNV in de directie van Tata Steel is zwaar beschadigd', zo zegt de bond woensdagmiddag als reactie op het nieuws over plannen om 850 banen te schrappen.

'Akkoord 3 juli geschonden'

'Hiermee wordt een wezenlijk onderdeel van ons akkoord van 3 juli geschonden, waarin we hebben afgesproken dat we geen concreet aantal weg te saneren arbeidsplaatsen als uitgangspunt zouden nemen. En dat gebeurt nu dus toch. De medewerkers zijn laaiend', zo laat Roel Berghuis, bestuurder FNV Metaal weten.

Eindelijk

Vandaag zouden vakbonden en directie overleggen over de bedrijfsstructuur en versterking van de zeggenschap binnen IJmuiden. In het akkoord van 3 juli was afgesproken dat hierover voor 1 september overlegd zou worden. Berghuis: 'Het bedrijf heeft veel tijd nodig gehad voor hun voorbereidingen. Nu konden we eindelijk, op de laatste dag van september, om de tafel om hier verder over te spreken. Maar nog voor de gesprekken begonnen, kwam het nieuws over de 850 banen'.

Klap

Voor FNV is dit een klap in het gezicht. Berghuis: 'Wij zien het ook als klap in het gezicht van onze leden, alle medewerkers en ook van al diegenen die gestaakt hebben in juni voor de werkgelegenheid en de toekomst van Tata Steel IJmuiden. Wij voelen ons geschoffeerd en hebben besloten per direct het overleg op te schorten.' Morgen, donderdag 1 oktober, wordt overlegd met kaderleden over de vervolgstappen.