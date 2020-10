Lekkende politieagent die ook drugs gebruikte ontslagen

Onderzoek

De politieman werd op 21 januari van dit jaar aangehouden op verdenking van het verstrekken van informatie aan daartoe onbevoegde derden. De medewerker werd daarop buiten functie gesteld. Uit het onderzoek dat daarop volgde, bleek dat hij ook verdovende middelen gebruikte.

Informatie aan derden verstrekt

De politieman wordt onder meer zwaar aangerekend dat aannemelijk is geworden dat hij informatie verstrekte aan onbevoegde derden en verdovende middelen gebruikte. De integriteit en betrouwbaarheid van politiemensen moet boven elke twijfel zijn verheven. Iedereen binnen de politie moet daarvan doordrongen zijn en dat mag niet in het geding komen. De man moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.