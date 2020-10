FNV: Cao-eindbod van publieke omroepen onvoldoende

Bonden willen meer werkzekerheid

FNV bestuurder en cao-onderhandelaar Martin Kothman: 'Het loonbod is onvoldoende. Maar het ergste is dat de omroepen weigeren afspraken te maken over de verhouding vaste krachten versus flexkrachten. Het aantal flexkrachten is bij de omroep echt doorgeschoten, telkens moeten nieuwe collega's worden ingewerkt en verdwijnt opgebouwde kennis en kwaliteit. Dat is verspilling van publiek geld.

Tijdelijke contracten

Ook wil de FNV dat het aantal tijdelijke contracten dat achtereenvolgens wordt aangeboden wordt beperkt. De Wet Arbeidsmarkt in Balans is heel duidelijk: maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. Kothman: 'Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen eerst 3 contracten moet hebben voordat hij of zij in vaste dienst kan worden genomen. Het is een maximum en geen norm. Bij structureel werk hoort een vaste baan bij. Maar we zien dat medewerkers met tijdelijke contracten worden weggestuurd om plaats te maken voor een nieuwe medewerker die mee kan draaien in de carrousel van tijdelijke contracten.'

Onvoldoende loonbod

De omroepen bieden een loonsverhoging van slechts 5% verdeeld over 3 jaar.

Eerlijke tarieven voor zzp-ers en buitenproducenten

Kothman: 'We willen gelijk loon voor gelijk werk. Een zzp-er zou niet goedkoper moeten zijn dan iemand in loondienst, wat nu in de praktijk wel gebeurt. We willen een minimum zzp tarief van tenminste 150% van het cao loon. In dat cao loon zit alles, dus ook vakantiegeld, doorbetaalde vakantiedagen en andere loonelementen die de werkgever betaalt.

CAO

De cao geldt voor 3000 mediamakers die werken bij een van de 11 regionale omroepen of bij de landelijke publieke omroep. Zij werken voornamelijk achter de schermen als bijvoorbeeld redacteur, cameraman of vrouw, regisseur of editor. Vakbondsleden kunnen tot en met 14 oktober stemmen over het eindbod van de werkgevers.