Politie pakt mannen op na steekincident Schiedam

Bij een ruzie in een woning aan de Van Musschenbroekstraat in Schiedam is op 3 oktober een man gewond geraakt. Hij is met voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht, maar raakte niet levensbedreigend gewond en was aanspreekbaar. Twee mannen zijn opgepakt.