Steunpunt Coronazorgen: voor iedereen die hulp kan gebruiken

Al ruim een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol. Voor iedereen die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het Steunpunt Coronazorgen.

Het Steunpunt Coronazorgen is er voor iedereen in Nederland die zich zorgen maakt naar aanleiding van de coronacrisis. Bijvoorbeeld als je zelf COVID-19 hebt (gehad) of iemand in je omgeving. Of als je in de zorg werkt. Maar ook als je je door de coronacrisis eenzaam voelt of geldzorgen hebt.

Bij dit online loket vind je een lijst met verwijzingen naar goede hulp-, zorg- en dienstverleners zodat je makkelijk betrouwbare hulp kan vinden. Ook vind je hier de nieuwste toegankelijke en betrouwbare informatie over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis.

Het Steunpunt is een initiatief van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De informatie op het Steunpunt Coronazorgen is zorgvuldig samengesteld door inhoudelijke experts op gebied van rampen, crises en psychosociale hulpverlening.

Het Steunpunt is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en sluit aan bij het landelijke initiatief Aandacht voor elkaar dat vandaag start.