Bijna 300.000 minder verkeersboetes in zomermaanden

De politie heeft in de maanden mei tot en met augustus 2.679.310 verkeersboetes uitgedeeld. Dit zijn er bijna 300.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen werden 2.974.497 verkeersboetes opgelegd onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en niet-handsfree bellen.

In de eerste vier maanden van dit jaar lag het aantal verkeersboetes met 2.481.352 nog lager. Het was rustiger op de weg nadat de overheid half maart opriep zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege het coronavirus. Dat is volgens de politie goed terug te zien in het aantal geconstateerde verkeersovertredingen.

Het aantal boetes voor niet-handsfree bellen is in de maanden mei tot en met augustus toegenomen tot 58.934, ruim 14.000 meer dan vorig jaar. Dit komt volgens de politie onder meer door het bekeuren van meer fietsers die onderweg een telefoon vasthouden. Per 1 juli 2019 is telefoongebruik ook op de fiets verboden.

De meeste verkeersboetes zijn opgelegd voor te hard rijden: 2.225.014 in de maanden mei tot en met augustus, waarvan ruim een miljoen die zijn geconstateerd met een flitspaal en ruim 670.000 met een trajectcontrole.