Morgen kans op mist in zuidoosten

Zo kan later in de nacht in het zuidoosten in opklaringen mist ontstaan, zo meldt het KNMI. Morgen overdag lost de eventuele mist in het zuidoosten in de loop van de ochtend op. Verder is er af en toe zon en trekken er enkele buien over het land. In de avond neemt de bewolking van het westen uit toe en kan het in het westen en noordwesten gaan regenen. De maximumtemperatuur ligt rond 15°C. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig, in het noordelijk kustgebied tot de avond vrij krachtig.